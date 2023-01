Cagliari, Poetto smoking free: le aree riservate ai fumatori saranno 8 in tutta la spiaggia

Otto aree riservate ai fumatori in tutta la spiaggia. È previsto dal progetto per la tutela del Poetto approvato dalla giunta comunale cagliaritana. Lo ha chiarito nel corso dell’ultima commissione Politiche del Mare dedicata all’argomento il funzionario della Protezione Civile Daniela Curreli. Ci saranno 8 aree fumatori in tutto il litorale. Con l’obiettivo di “cercare di sposare le abitudini dei fumatori che si rifugiavano tra le passarelle vicino alle dune o nelle fermate stradali per il divieto di fumare in spiaggia creando anch’esso una criticità evidente al fenomeno della dispersione sabbiosa, oltre che di disturbi a chi pratica lo sport nel lungo mare”.

Il progetto prevede anche la cura delle dune attraverso recinzioni non invasive con pali in legno e corda serve. Il tutto per costituire una minima barriera corredata di cartelli illustrativi e culturali di sensibilizzazione del bene prezioso. Verranno anche sistemate le scacchiere frangivento ormai logorate e sistemi mobili con agganci e ganci rapidi per la di fruizione degli eccessi a mare per carrelli passeggini e utenti diversamente abili. La cartellonistica informatica collegata ad una pagina web-istituzionale e gli accessi non più perpendicolari ma paralleli con la barriera finale permetteranno di limitare la fuoriuscita durante le mareggiate.