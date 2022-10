La strade di Cagliari, specie di notte, sono sono ricche di gravi episodi.ma il Comune ” presta” i propri Vigili ai Comuni vicini.

E’ il caso recente relativo alle feste patronali. di Santa Greca a

Decimomannu ,di Santa Vitalia a Villasor e a Serrenti. Basta andare all’Albo

Pretorio on line e troviamo pubblicate tre

Deliberazioni della Giunta Comunale,, la n. 181 – 182 – 183 del 3

ottobre, con le quali

è stata accolta la richiesta di collaborazione, come giusto che fosse,

dei tre Comuni per mettere a disposizione uomini e mezzi del corpo dei

Vigili Urbani per le esigenze dei festeggiamenti delle Sante Patrone

dei tre Comuni . Naturalmente le spese relative agli emolumenti

del personale impiegato saranno rimborsate interamente mentre

quelle relative alle auto e alle moto avranno un rimborso

forfettario.La curiosità ci spinge a leggere tutto e possiamo così

sapere che per Santa Greca a Decimo nei giorni 30 settembre, 1 – 2 –

3 – 4 dicembre sono state messe a disposizione , per 66 turni di

servizio complessivi, ben 13 auto e 16 moto,

con un rimborso forfettario di 175 euro..La singolarità dei ”

prestiti” dei Vigili

e dei mezzi, sta anche nel fatto in contemporanea è stato concesso nei

giorni 1 -2-3 ottobre l il prestito di 6 auto per Santa Vitalia nel

Comune di Serrenti,

dietro un rimborso forfettario di 96 euro. Sempre per i

festeggiamenti di Santa Vitalia a Villasor, previsti

nei giorni 8-9-10 ottobre, è stato deciso

di destinare 12 auto di servizio

con un ristoro per le spese di 192 euro. Il tutto .

Questo è quanto. Nudo e crudo, delle decisioni della

Giunta Municipale. Non c’è bisogno di commento. Per dovere di cronaca

e di informazione completa, occorre aggiungere che le tre

Deliberazioni hanno tutte una riserva : ” Qualora si ravvisassero

necessità di servizio e/o urgenze del Comune ( di Cagliari ) – è

scritto testualmente – il personale dovrà assicurare la propria

attività lavorativa in via prioritaria nell’ Ente di appartenenza”.

Marcello Roberto Marchi

