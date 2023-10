Cagliari, piazza Matteotti blindata per 6 mesi e in via Roma i negozianti temono un Natale tragico

Scatta l’ennesimo cantiere a Cagliari, in piazza Matteotti via a sei mesi di lavori, salvo imprevisti, per completare il restyling voluto dall’archistar Stefano Boeri e approvata dalla Giunta Truzzu. Tutti gli ingressi sono già sbarrati, l’unico passaggio garantito sarà dopo il Comune, all’altezza di via Angioy, per raggiungere la stazione dei treni e quella dei bus. In mattinata gli operai hanno provveduto a tracciare nuovamente la segnaletica verticale, tra doppi sensi e corsie dedicate. E tutt’attorno, dalle due corsie ancora aperte in via Roma e il Largo Carlo Felice, traffico nel caos confermato nelle ore di punta. La nuova piazza dovrebbe vedere la luce due mesi prima della nuova via Roma, intoppi e grane permettendo. Per i commercianti della strada, forse, l’ideale sarebbe stato quello di invertire le date previste di fine, ma così non sarà. E, con novembre dietro l’angolo, c’è chi teme un periodo natalizio tragico, tra polvere e transenne che potrebbero tenere lontani i clienti, con i turisti già spariti dai radar.

“Le navi da crociera non arriveranno più da metà novembre”, ricorda Rosario Palmeri, storico orologiaio di via Roma. “Qui viviamo circondati da troppi cantieri, gli affari sono calati per tutti e c’è paura in previsione del periodo natalizio. Non si trova più un parcheggio, chi deve arrivare qui magari per delle visite mediche deve parcheggiare lontano, oltre la zona del porto. Il caos inizia dalla via Dante, anche lì ci sono dei cantieri e i problemi legati al traffico partono anche da lì”, osserva il commerciante. A pochi metri dalla sua attività il mega cartello piazzato dalla società che si è aggiudicata i lavori informa che, prima del 26 giugno 2024, sarà praticamente impossibile osservare la nuova via Roma. Altri otto mesi di lavori, quindi, che rischiano di essere fatali per più di un negoziante della strada cartolina del capoluogo sardo.