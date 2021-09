Cagliari, piazza Garibaldi diventa un centro vaccinale: cinquecento dosi e 50 operatori pronti

È tutto pronto in piazza Garibaldi a Cagliari per l’open night vaccinale organizzato da Ats, Comune e Protezione Civile. Area di accettazione e gazebo blu con quattro postazioni già montati nella zona alberata della piazza. Dopo settimane di manifestazioni di negazionisti e no vax si cambia musica (i contestatori hanno già scelto piazza Costituzione come location per le loro rivendicazioni). Nessuna prenotazione, vaccini per tutti dalle diciotto alle 23 per chi ha almeno dodici anni e anche per stranieri e turisti che necessitano della seconda dose. Cinquanta gli operatori in azione tra infermieri, medici e volontari. Già disponibili, inoltre, cinquecento dosi, ma dall’Ats informano che “se necessario porteremo in tempi rapidi altre scorte, andandole a prendere nell’hub e preparandole, poi, nel camper”.

È il secondo evento aperto a tutti per cercare di incrementare ancora di più le vaccinazioni in Sardegna. Previsto anche un intrattenimento teatrale con uno spettacolo organizzato dalla compagnia Ferai Teatro di Andrea Ibba Monni.