Cagliari – Piazza delle Muse sommersa dai rifiuti: ennesima segnalazione da parte dei cittadini che mai si abitueranno al degrado messo in atto dagli incivili. Le immagini sono di oggi, forse ancora più eloquenti poiché, con la pioggia, la discarica abusiva è diventata ancor più “incisiva”: una immensa poltiglia che invade strada e marciapiede, una situazione che si ripete da anni e che, sinora, sembrerebbe proprio non aver soluzione. Il quartiere è quello di Mulinu Becciu, che fa i conti con chi abbandona sacchi e ingombranti a cielo aperto, in mezzo al centro abitato, come se fosse l’eco-centro comunale. Impossibile rimanere impassibili innanzi a tale scempio e l’ennesimo appello rivolto alle istituzioni affinché restituiscano dignità al luogo.