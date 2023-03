Cagliari, piazza centinaia di trappole per catturare tordi e merli: bracconiere nei guai

A Cagliari è stato individuato un bracconiere che piazzava trappole per catturare tordi e altri uccelli. La scoperta è stata fatta dai Cabs, i volontari antibracconaggio. L’uomo aveva messo più di 300 trappole sui rami degli alberi e nei terreni, attirando i poveri uccelli con bacche di corbezzolo e ginepro. L’uomo è stato colto in flagrante dalle forze dell’ordine: durante la perquisizione a casa sono stati trovati nel freezer altri 48 tordi bottacci e un merlo morti, probabilmente destinati alla vendita sul mercato nero. Gli attivisti sono riusciti a salvare un tordo finito stritolato in un cappio.