“Si possono allenare i portieri di calcio con la racchetta e le palline da tennis? No. In effetti, non tutti possono. Il nostro mondo dei numeri uno isolani perde un monumento. Ciao mister Roberto Micheli fai buon viaggio…”. Un suo giocatore lo ricorda così: addio a Roberto Micheli, lacrime a La Palma, se ne va un allenatore old style con la simpatia sempre cucita sulla maglietta. Lascerà un vuoto difficilmente colmabile nel mondo dello sport cagliaritano, quello semplice e fuori dalle vetrine. Tanti ricordano i suoi memorabili racconti prima delle partite, sapeva scuotere anche i giocatori depressi dagli infortuni. Ma soprattutto allenava i portieri con la racchetta e le palline da tennis, più veloci dei fulmini, chi riusciva a prenderne una a maggior ragione non lo dimenticherà mai. Una delle sue frasi preferite era “Se non segniamo noi, finisce zero a zero”. Grandissima personalità, grandissimo cuore.

