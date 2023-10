Cagliari piange Maurizio Orrù, il carabiniere travolto e ucciso da un 80enne: "Tragedia immensa"

È un carabiniere, in pensione da qualche anno, la vittima dell’incidente avvenuto giovedì scorso in viale San Bartolomeo a Cagliari. Maurizio Orrù, 63 anni compiuti a gennaio, è stato travolto sulle strisce pedonali dall’auto guidata da un ottantenne ed è morto dopo cinque giorni di agonia al Brotzu. Ha servito lo Stato sin da giovane, diventando carabiniere e lavorando, a parte qualche breve parentesi oltremare, sempre alla legione dei carabinieri di via Sonnino. Sempre disponibile, aveva anche ricoperto il ruolo di autista del cappellano militare. Lascia una moglie, Rosanna, e una figlia, Michela. Orrù si trovava in una zona che conosceva come le sue tasche, quando è stato investito: era nato a La Palma, rione che conosceva come le sue tasche, stesso discorso per Sant’Elia. Era andato in pensione da sei anni e, nel tanto tempo libero, non disdegnava le lunghe passeggiate in città e i viaggi, come testimoniano alcuni suoi amici e le foto pubblicate su Facebook dallo stesso Orrù.