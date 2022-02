Cagliari, pessima cartolina di benvenuto: rifiuti e due wc in viale La Playa

“Viale La Playa è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto”. Lo scrivono, nel gruppo di Fb di “Aligando per Cagliari”, gli utenti che hanno pubblicato la foto dell’ennesima discarica a cielo aperto. Rifiuti lasciati sotto il sole, soprattutto cartone e sacchi trasparenti che, chissà quando, saranno ritirati. Ciò che sorprende è la presenza, addirittura, di due wc, lasciati sul marciapiede. Un pessimo biglietto da visita per chi arriva in città ma, anche, per le tante persone che ogni giorno affollano il vicino centro commerciale e i locali dietro piazza Matteotti.Non è la prima e rischia di non essere l’ultima segnalazione di una situazione di degrado che, anche in quel punto della città, dura da troppo tempo.