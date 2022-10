Cagliari, intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di un peschereccio che stava affondando nel porticciolo di Marina Piccola.

Alle 22:30 circa di ieri, sabato 8 ottobre, da richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza 115, le squadre di pronto intervento del nucleo Sommozzatori, congiuntamente al nucleo nautico e alla squadra terra “4A” del distaccamento cittadino portuale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, sono intervenute per mettere in sicurezza un peschereccio che stava affondando, ormeggiato nel molo del Porticciolo di Marina Piccola.

Gli operatori VVF, con l’ausilio di palloni di sollevamento, hanno stabilizzato e rimesso in galleggiamento il natante che riverso su un fianco stava andando a fondo. Successivamente dopo aver aspirato l’acqua presente all’interno dello scafo si è provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’intervento si è protratto per alcune ore ed è terminato dopo l’una.

Le operazioni si sono svolte informando la Guardia Costiera sull’evolversi della situazione.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail