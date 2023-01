Perseguitava l’ex compagna. Nei guai un 48enne di Is Mirrionis. Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa il giorno prima dall’ufficio Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di un quarantottenne residente nel capoluogo in via Is Mirrionis, assistente sanitario, già gravato da precedenti di polizia.

Il provvedimento trae origine da una dettagliata querela formalizzata contro di lui dalla 36enne ex moglie convivente dell’uomo. La donna aveva descritto lunghi periodi in cui aveva dovuto sopportare atteggiamenti violenti e gravemente offensivi nei suoi confronti da parte dell’ex convivente che le avevano provocato un permanente stato di ansia e di preoccupazione per la propria incolumità. I carabinieri avevano poi raccolto elementi che avevano confermato la versione della donna.

L'articolo Cagliari, perseguita l’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento per un 48enne di Is Mirrionis proviene da Casteddu On line.