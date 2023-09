Cagliari, perdita idrica infinita a Is Mirrionis: "Buttati ogni giorno centinaia di litri d'acqua"

Una grossa perdita idrica sta mettendo sotto scatto, ormai da un mese, una parte degli abitanti di via Quintino Sella, a Cagliari. Acqua pulita che sgorga da un tubo, vecchio e rotto, e che finisce letteralmente buttata nelle fogne. A segnalare il fatto è uno dei residenti, Antonio: “È ormai da più di un mese che Abbanoa, nonostante diverse segnalazioni sempre prese in carico dal servizio guasti alla rete idrica, non interviene per risolvere il problema della perdita. Siamo in via Quintino Sella di fronte ai civico 76, in un periodo dove l’acqua è un bene sempre più prezioso mi chiedo il perché di uno spreco così elevato”, osserva. “Ogni giorno sono centinaia e centinaia di litri di acqua potabile dispersi nella fogna. Intanto che l’acqua viene sprecata, noi cittadini aspettiamo”. E, a volte, l’acqua è talmente tanta che riesce a superare anche lo sbarramento di alcune fogne e arriva sin quasi alla fine della strada.

“Spesso il fiume d’acqua raggiunge addirittura l’ingresso della chiesa di Sant’Eusebio. Col passare del tempo, poi, si è formata una mucillagine molto spessa e c’è una puzza insopportabile”.