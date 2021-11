Una grande perdita idrica sta creando non pochi disagi nel quartiere di Tuvumannu, in via Castelli, con decine e decine rubinetti all’asciutto. “Mi sono recato sul posto constatando una situazione da risolvere quanto prima, con centinaia di litri che si perdono in un solo minuto mentre o residenti sono all’asciutto”, sostiene il consigliere comunale Marcello Polastri (Sardegna Forte), presidente della Commissione Patrimonio e Sicurezza.

Una relazione è stata spedit da Polastri ad Abbanoa e agli uffici comunali ai Lavori pubblici, per richiedere un intervento urgente, “per aggiustare la perdita idrica, di considerevoli proporzioni. Siamo al corrente – prosegue Polastri – che il gestore idrico è oggi particolarmente impegnato per una serie di lavori negli impianti idrici, ma ho già chiesto un intervento delle autobotti per rifornire d’acqua i residenti di via Castelli, ai quali va la mia piena solidarietà, in attesa che venga presto ripristinata la normalità aggiustando la perdita”.

