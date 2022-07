Cagliari perde ancora residenti, età media è di 51 anni - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 LUG - Età media un po' più alta. È numero dei residenti leggermente più basso. Sono alcuni dei dati che emergono dal nuovo Atlante demografico 2021 del Comune di Cagliari. Dalla raccolta delle cifre emerge un quadro statistico dettagliato della popolazione residente nei trentuno quartieri del capoluogo sardo.

La pubblicazione è divisa in due parti: nella prima vengono illustrati i dati sulla popolazione nella sua totalità mentre nella seconda sono contenuti i dati dei cittadini stranieri.

Cagliari, alla fine del 2021, contava in totale 151.812 abitanti, con una differenza di 730 unità in meno rispetto all'anno precedente. Tra le curiosità dell'Atlante c'è quella che riguarda l'età media dei cittadini italiani che è in crescita con 50,82 anni (50,54 nel 2020). In aumento anche quella dei residenti stranieri che sono passati da una media di 37,77 nel 2020 a 38,00 nel 2021.

La fascia di età decennale più rappresentata nella nostra città è quella dei cinquantenni, con complessive 25.514 (16,81%) unità, seguita da quella dei sessantenni il cui numero è pari a 22.105 (14,56%). I bambini al di sotto dei 10 anni sono 8.381 (5,52%) mentre i cittadini sopra 65 anni sono 43.665 (28,76%) di cui 23.302 (15,35%) ultrasettantacinquenni. A Cagliari risiedono 77.852 famiglie: di queste, il 47,99% è costituito da una sola persona mentre il 25,57% è composto da due persone.

Poche le famiglie numerose: solo il 2,78 dei nuclei familiari ha 5 componenti o più. Il saldo naturale, cioè la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti è pari a -1.324 (nati 663 - morti 1.987). La differenza tra immigrati (4.636) ed emigrati (3.513) porta ad un saldo migratorio positivo (1.123).

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si contano 9.227 residenti, ovvero 34 unità in più rispetto al 2020, con una incidenza del 6,08% sul totale della popolazione. Nell'anno 2021 le quattro comunità più numerose sono: filippina, ucraina, rumena e cinese che ammontano nel loro insieme al 45,90% degli stranieri e sono appartenenti ai continenti Europa e Asia.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna