Cagliari, per l'incognita maltempo rinviata la riapertura della pizzeria del parco di San Michele

Cagliari, a causa dell’incognita maltempo rinviata la riapertura della pizzeria del parco di San Michele. A seguito dell’allerta meteo codice giallo il provvedimento si è reso necessario a tutela della salute pubblica. Rinviata al 6 giugno la riapertura del punto di ristoro-pizzeria al Parco di San Michele

In via precauzionale, a seguito dell’allerta meteo con codice giallo diramato dalla Protezione Civile e che in queste ore sta interessando anche Cagliari, la riapertura del punto di ristoro-pizzeria al Parco di San Michele è rinviata a martedì 6 giugno 2023.

Fonte: Casteddu on line