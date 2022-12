“Considerata l’esiguità del finanziamento, non sarà possibile intervenire su tutta la lunghezza dei corsi d’acqua, soprattutto su quelli molto estesi che arrivano anche a 12 km – aggiunge Floris – ma dovremo concentrare la manutenzione sui tratti più problematici, in prossimità di abitazioni e strade”.

Gli interventi includeranno l’asportazione della vegetazione, come canne e sterpaglie, il recupero di rifiuti presenti delle aree interessate e la regolarizzazione del suolo, con l’eventuale eliminazione e smaltimento dei sedimenti in eccesso.

Il contributo, che sarà ripartito nel triennio 2022-2024, verrà destinato ai corsi d’acqua a maggiore rischio idrogeologico, come il Rio Santa Lucia di Capoterra, il Rio Pula, i Rii Corongiu e Is Cungiaus di Quartu, il Rio Flumineddu (Assemini e Decimomannu), il Rio Cixerri di Uta e a tutti gli altri bacini più critici dell’area metropolitana.

Un milione e quattrocento mila euro per la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua del territorio metropolitano. E’ l’importo del contributo assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Città Metropolitana di Cagliari, a seguito del bando pubblicato lo scorso giugno che ripartisce i finanziamenti tra gli enti locali.

