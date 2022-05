Cagliari, pauroso incidente sulla Ss 195: “Un’auto mi ha tagliato la strada, sono vivo per miracolo”

Un pauroso incidente, una Opel Astra distrutta e un 33enne finito, in codice rosso, al Brotzu. Gianluca Sanna di definisce “un miracolato, sono vivo per miracolo”. C’era lui alla guida dell’auto che si è ribaltata due volte ed è finita contro il guard rail. Uno schianto molto forte, e una dinamica tutta da chiarire. Sanna, che ha vissuto tutto in prima persona, dice di ricordarsi bene cosa sia successo: “Era mezzanotte e venti. Stavo tornando a casa, a Capoterra,. All’altezza dello svincolo per Giorgino ho effettuato un sorpasso”. Il tempo di girare il volante e mettersi nella corsia giusta, ma ecco l’imprevisto: “L’auto davanti alla mia, senza mettere la freccia e mentre stavo ancora sorpassando, ha effettuato la stessa manovra, tagliandomi la strada. Per evitare di colpirla ho frenato”, racconta il 33enne. “Non potevo fare altro, rischiavo un incidente”. E un incidente c’è stato, alla fine. Il suo: “La mia Opel Astra ha iniziato a girare, ribaltandosi due volte e terminando la sua corsa contro il guard rail. È esploso tutto, dai vetri agli airbag”. Il giovane, cosciente ma dolorante, ha chiamato subito “il 112. Dopo un quarto d’ora è arrivata un’ambulanza”. I ricordi sembrano essere abbastanza nitidi: “L’auto che avevo davanti era un Suv di colore chiaro, l’altra macchina una Citroen. I guidatori non si sono fermati, ho ricevuto i primi soccorsi dopo qualche minuto da una coppia di giovani che stava viaggiando verso Cagliari”.