Cagliari, paura per il muro crollato in via Palestrina: 4 auto colpite e danneggiate

Sono quattro le automobili rimaste danneggiate in seguito al crollo del muro di una casa in via Palestrina a Cagliari.

Una tragedia sfiorata, solo per miracolo non c’erano passanti al momento del crollo. Ma le macchine parcheggiate proprio davanti alla casa sono state colpite in pieno dai detriti.

Sul posto ci sono gli agenti della polizia Locale, impegnati a piazzare transenne e a far portare via le auto.