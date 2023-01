Cagliari, paura in viale Regina Elena: “Presa a sassate alla fermata del bus”

Presa a sassate mentre stava aspettando il pullman in compagnia di un’amica. Paura a Cagliari, in viale Regina Elena, nella fermata davanti all’ascensore, guasto da tempo, che sbuca nei campetti da calcio. Cecilia Puddu, 26 anni, residente nel rione di Villanova, ha rimediato una sassata ad una gamba. La giovane, insieme alla sua amica, ha subito chiamato i carabinieri e ha raccontato quanto capitato, poco dopo le 20: “Un senzatetto che da circa un mese ha trovato rifugio davanti all’ingresso dell’ascensore è uscito dai cartoni sotto i quali si era coricato e ha iniziato a prendere alcune pietre e a lanciarcele. La prima siamo riusciti a schivarla, la seconda mi ha preso in pieno ad una gamba”. All’arrivo dei militari, la ventiseienne ha fatto vedere la pietra, e i militari hanno subito raggiunto il senzatetto. “Potrei andare a sporgere una denuncia per lesioni”, prosegue la Puddu. La ragazza valuterà il da farsi nelle prossime ore. “Quell’uomo vive lì da circa un mese. Nel nostro rione, Villanova, un gruppo di cittadini ha deciso di aiutarlo, anche scrivendo delle email ai Servizi sociali del Comune. Non so perchè ci abbia lanciato pietre, noi eravamo dall’altro lato della strada e non stavamo disturbando nessuno”.