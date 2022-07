Cagliari, paura in viale Poetto: auto con a bordo due donne divorata dal fuoco (VIDEO)

Paura nel lungomare Poetto per un’automobile che, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco. A bordo c’erano due donne, probabilmente madre e figlia: le due sono riuscite ad uscire dalla macchina in tempo e, come racconta un testimone, “l’autista di un pullman di è fermato ed è intervenuto con un estintore”. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che sono riusciti, in pochi minuti, a domare il rogo. La macchina ha riportato danni ingenti ma non si segnalano, fortunatamente, feriti.

Traffico nel caos sino al termine delle operazioni di spegnimento soprattutto per chi, dall’hinterland, doveva raggiungere il capoluogo sardo.