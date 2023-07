Paura in viale Calamosca a Cagliari. Un grosso albero, uno dei tanti presenti ai lati della strada oltre il marciapiede, è crollato all’improvviso, andando a schiantarsi proprio tra le corsie del viale che porta alla spiaggia di Calamosca. Solo per miracolo non si registrano feriti e non ci sono danni alle automobili: al momento del crollo, per pura casualità, il tratto del viale non era trafficato ma completamente deserto. Numerose le segnalazioni fatte ai vigili del fuoco ed al Comune.