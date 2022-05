Un poliziotto è stato aggredito a Cagliari da un cane e, per difendersi, l’ha colpito con una scarica elettrica del taser. È successo ieri: gli agenti delle volanti sono intervenuti per una lite segnalata al 113 nella zona di Viale Bonaria. Mentre già si erano riappacificati gli animi fra le persone presenti, all’improvviso e senza apparente motivo uno dei poliziotti intervenuti è stato azzannato al polpaccio da un grosso cane. L’operatore di polizia ha utilizzato l’arma ad impulsi elettrici in dotazione sull’animale, il quale, per questo, ha finalmente mollato la presa.

Grazie alla prontezza e alla perizia del poliziotto, preparato anche all’utilizzo di quell’arma , per il quale ha frequentato gli specifici corsi di addestramento previsti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si sono potute limitare notevolmente le conseguenze dell’episodio, sia per l’agente che per il cane. Il poliziotto è stato soccorso dal 118 e trasportato nel più vicino ospedale, dove gli sono stati prescritti 8 gioni di cure, mentre il cane è rimasto illeso ed è stato affidato alle cure del veterinario dell’Ats. Il proprietario dell’animale è stato denunciato per mancata custodia del cane.

