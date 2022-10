Paura questo pomeriggio in piazza Ingrao. Un ramo si è staccato da un ficus e ha colpito alla testa una donna di 63 anni. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata accompagnata al pronto soccorso con assegnato codice giallo.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha segnalato la vicenda alla squadra del Verde pubblico del Comune di Cagliari arrivata in piazza Ingrao per la messa in sicurezza della pianta.

“In città abbiamo circa 12 mila alberi lungo le strade e nelle piazze”, spiega Giorgio Angius, assessore al Verde pubblico, “il censimento è in corso, ci manca ancora un terzo delle essenze, e serve per monitorare lo stato di salute delle piante ed evitare il più possibile incidenti dovuti agli schianti. Quando si interviene per il taglio di alberi o di branche è perché le analisi strumentali hanno dimostrato la pericolosità. La pioggia di ieri ha evidentemente indebolito questo albero, che ora è stato messo in sicurezza”.

