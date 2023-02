Cagliari, paura in via Bacaredda: un uomo incendia la casa e lancia calcinacci dal balcone

Paura in pieno centro a Cagliari, in via Bacaredda. Un uomo ha dato fuoco alla sua abitazione e l’ha distrutta, prima di lanciare pezzi di calcinacci dal balcone. Ad accorgersi di tutto sono stati alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri, insieme a tre squadre dei vigili del fuoco. Grazia anche all’ausilio dei medici di un’ambulanza del 118 l’uomo, un sofferente mentale, è stato bloccato e sedato. I danni all’appartamento, stando a quanto si apprende, sono ingenti, e gli stessi pompieri dovranno occuparsi di fare tutte le verifiche e stilare una relazione finale.