Cagliari, paura in piazza Galilei: fiamme al secondo piano di una palazzina

Pomeriggio di paura in piazza Galilei a Cagliari. Un incendio è improvvisamente scoppiato all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina dove è anche ospitato un centro che eroga corsi di lingua inglese. È stato lo stesso proprietario dell’appartamento a fare scattare l’allarme, chiamando i vigili del fuoco. Sul posto dalla caserma provinciale di viale Marconi è intervenuta una squadra di pompieri che in poco più di un’ora, è riuscita a domare il rogo.

Ci sono danni, non si sa di quale entità. Il fumo nero è fuoriuscito da una delle finestre che danno sulla piazza per oltre mezz’ora. Non si registrano, fortunatamente, feriti.