Cagliari, paura in centro: ubriaco sfreccia con la Bmw e si schianta contro 4 auto parcheggiate

Paura in serata nella centralissima piazza Garibaldi a Cagliari. Un quarantenne ubriaco si è messo al volante di un Bmw ed è sceso a tutta velocità per via 24 Maggio, sbandando più volte e centrando quattro auto parcheggiate. Poteva essere una strage, ha finito la sua folle corsa contro una Mini: solo per miracolo non si registrano feriti, l’uomo si è infatti fermato a pochi metri dalla piazza pedonale, in un venerdì sera pieno di giovani che affollavano i locali e le gelaterie.

Sul posto è piombata una pattuglia della polizia Locale e un’ambulanza del 118. Il guidatore ha rifiutato il trasporto all’ospedale e gli agenti hanno cercato di sottoporlo all’ alcoltest, ma il quarantenne si è rifiutato più volte di completarlo: alla fine è emerso un livello dell’alcol nel sangue di 2,30, ben oltre la soglia consentita: la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente saranno poco più che una formalità.