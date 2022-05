Paura in via del Sestante, a Cagliari, per un grosso ramo di un pino che si è spezzato all’improvviso, precipitando sopra tre auto parcheggiate, per fortuna senza nessuna persona all’interno, e sfiorando alcune panchine. E solo per miracolo non ci sono feriti, visto che al momento del crollo la piazzetta era vuota. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Locale e sono già in azione i responsabili del Verde pubblico per valutare il da farsi. Sicuramente il ramo sarà portato via, poi sarà il tempo di fare un’attenta valutazione sullo stato di salute dell’albero. I danni alle tre auto sarebbero ingenti, in un caso, stando a quanto trapela, sarebbe andato distrutto totalmente il lunotto anteriore.

L'articolo Cagliari, paura al quartiere del Sole: grosso ramo di un pino precipita sulle auto proviene da Casteddu On line.