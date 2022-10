Sfrecciano in scooter e le portano via la borsa. Ancora violenza nel cuore di Stampace. L’ultimo episodio ieri sera, poco dopo le 20. Quando A. N. classe 1945, stava attraversando il portico Alberti che collega via Portoscalas a via Azuni. All’improvviso, sente un forte strappo alla spalla sinistra e, contemporaneamente, nota due giovani a bordo di uno scooter, che le avevano strappato la borsa, sfrecciare accanto a lei e scappare in via Azuni. La donna, che non ha riportato danni fisici, è rimasta in piedi ha urlato con forza chiamando a sé i passanti che l’hanno assistita e chiamato la polizia. Agli agenti la vittima dello scippo ha fornito una sommaria descrizione dei due malviventi che erano alla guida di uno scooter scuro, indossavano abiti scuri e avevano il volto coperto dal casco.

Magro il bottino, poche decine di euro e un vecchio telefonino. Un mese fa l’aggressione di una ragazzina minorenne in viale Sant’Ignazio. Da tempo il comitato del quartiere di Stampace ha chiesto più sicurezza alle istituzioni.

