Nessuna conseguenza fisica per la giovane dopo l’aggressione. Magro anche il bottino conquistato del malvivente (appena 20 euro). Alla polizia, giunta rapidamente sul posto dopo la chiamata dei genitori della minorenne, la ragazzina ha fornito la descrizione fisica dell’aggressore: un uomo di media statura, carnagione chiara, capelli scuri e italiano. Indossava una maglia bianca e un pantalone corto e sul viso portava una mascherina Ffp2. La borsetta (senza il denaro) è stata poi ritrovata in via Palabanda da un vicino di casa che l’ha restituita alla giovane. E a Stampace intanto torna la paura. I comitati del rione da tempo hanno chiesto sicurezza all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine.

Minaccia una ragazzina anni con coltellino, la strattona e la scippa. Momenti di paura ieri notte per una diciassettenne in viale Sant’Ignazio. “Stava rientrando a casa verso l’una”, racconta S. S., madre della minorenne, “e quando è entrata nel cortile un uomo le ha afferrata al collo e le ha puntato il coltellino. A quel punto, lei ha urlato e lui l’ha spinta a terra e le ha detto “zitta”. Poi le ha strappato la borsa dalle mani ed è scappato”.

