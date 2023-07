Cagliari, paura a Sant’Elia: in piazza Silesu i mastelli della spazzatura sono il regno dei ratti

“Coda squamosa, forse pure con la rogna. Sono i topi di Cagliari (“merdonas” in sardo) che hanno preso d’assalto i mastelli condominiali del quartiere di Sant’Elia”. L’allarme è stato lanciato da Marcello Polastri, consigliere comunale Psd’Az e presidente della commissione comunale Sicurezza. “Quelli di piazza Lao Silesu 1 poi, sono grandi quanto coniglietti e scorrazzano, liberi di aprire le buste, di divorare e defecare speriamo non urinare leptospirosi.

E allora, per evitare che questi inconvenienti igienico-sanitari diventino più grandi, così come ebbi modo di dire ai tempi dell’invasione di zecche, ho segnalato al centro Antinsetti per tramite del Comune, e richiesto un urgente e non più rinviabile intervento. O cos’altro dovrà accadere per far sì che si intervenga?”