Cagliari, paura a Sant’Elia: lampione crolla e distrugge un’auto in via Schiavazzi

Un lampione dell’illuminazione pubblica è caduto in via Schiavazzi e solo per fortuna non ha ferito nessuno. Tuttavia lo schianto del pesante impianto elettrico, ha danneggiato un’auto.

L’auto danneggiata appartiene ad una donna che abita in via Schiavazzi, e che aveva parcheggiato l’utilitaria a circa 3 metri di distanza dall’’impianto alla cui base, scrive Marcello Polastri, presidente della Commissione comunale patrimonio e sicurezza, ha chiesto lumi agli uffici comunali competenti, “è visibile notevole presenza di ruggine causata verosimilmente da un fenomeno erosivo mentre sul supporto cementizio, che avrebbe dovuto sorreggere il palo, una considerevole crepa”.

Il palo, secondo testimonianze, sarebbe infatti caduto per vetustà (in coincidenza con le forti raffiche di vento). Secondo il consigliere, “nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia, di analoghi impianti metallici installati 30 anni fa e rimasti peraltro inutilizzati, ne sono presenti tanti”. L'articolo Cagliari, paura a Sant’Elia: lampione crolla e distrugge un’auto in via Schiavazzi proviene da Casteddu On line.