Cagliari, paura a Is Mirrionis: “Un giovane africano aggredito e ferito a colpi di casco”

Paura nel rione cagliaritano di Is Mirrionis, in via Trincea delle Frasche. “Un giovane africano di 33 anni è stato aggradito e ferito alla fronte”, stando a quanto si apprende dai soccorritori, intervenuti con un’ambulanza del 118. Il ragazzo ha rimediato un trauma al capo, quasi sicuramente dovuto ai colpi di casco ricevuti, e una piccola ferita ad uno degli occhi. Dopo aver valutato le sue condizioni, è stato portato all’ospedale Brotzu in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare l’aggressore.