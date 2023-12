Cagliari, pasticceria nel mirino dei delinquenti: "Hanno rubato e spaccato tuti gli addobbi natalizi"

Addobbi natalizi rotti, altri rubati nel cuore della notte. I balordi scatenati sono tornati a colpire anche in pieno centro a Cagliari: stavolta, a finire nel mirino è stata la pasticceria Eden, in via Tola, gestita da Manolo Fenza. I pupazzi, i festoni e i rami di abete posizionati con cura e stile da una wedding planner attorno all’ingresso del temporary store sono stati strappati e rovinati. Orsacchiotti, cuori rossi e renne erano diventati, da oltre una settimana, una bella attrazione: “In tanti si fermavano per fotografarli. Stamattina, quando sono arrivato per aprire la pasticceria, sono rimasto sgomento”, racconta, sconsolato, Fenza. I danni ci sono e, se le telecamere hanno fatto il loro dovere, i malviventi hanno le ore contate: “Penso che probabilmente chiederò loro i danni”, ma l’amarezza è massima proprio per il gesto compiuto. Rovinare per il gusto di farlo, andando a “spegnere” il colore natalizio da un punto incastonato tra due vie di grande passaggio, via Paoli e via Dante.

Lo sfregio avvenuto nella notte è, comunque, il minimo: “Da quando sono qui i ladri sono entrati due volte nella mia pasticceria, creando altri danni e, per fortuna, non hanno mai rubato nulla”. Manolo Fenza ha già ricevuto la solidarietà di alcuni suoi colleghi commercianti della zona. Presto sporgerà denuncia alle forze dell’ordine e consegnerà l’hard disk con le registrazioni delle telecamere.