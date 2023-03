Cagliari: passante investito sulle strisce pedonali in via Roma, il pirata fugge ma viene fermato

Pura follia stamattina in via Roma a Cagliari. Un ragazzo di 21 anni è stato travolto da un’auto sule strisce pedonali. Non ha perso conoscenza e non ha sbattuto la testa. Ma è rimasto ferito al fianco e al gomito ed è stato portato dall’ambulanza del 118, intervenuta sul posto per i soccorsi, al pronto soccorso del Santissima Trinità con assegnato codice giallo.

La persona alla guida dell’auto ha proseguito la propria corsa dopo l’incidente, ma è stata successivamente fermata dalla polizia municipale.

Notizia in aggiornamento.