Cagliari, passa la processione di Sant’Agostino: stop alla movida alla Marina

Passa la processione col santo e si ferma la movida. Il corteo con la statua di Sant’Agostino fa sgomberare i tavolini e le sedie alla Marina. Al Comune è arrivata la richiesta della Rettoria di Sant’Agostino che ha organizzato, per lunedì 28 agosto, una processione per celebrare il santo che prevede il passaggio dei fedeli dalle ore 18:30 alle ore 19, in alcune vie del quartiere interessate da concessioni di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto.

E così il Comune per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone ha deciso di sospendere le concessioni per il tempo strettamente necessario per consentire lo svolgimento della celebrazione. Durante il quale non potrà essere posizionato sul suolo pubblico nessun arredoo allestimento (tavoli, sedie e ombrelloni etc). A fermarsi saranno Toyo Sushi, Sweet Coffe Bar, Papagaio, Zona Industriale e L’Afrodisiaco dello slargo tra via Baylle e via Savoia, Sabores, Ice Stop Marina e Dulcis Pasticceria in via Baylle e poi la Caffetteria Tiffany e il Maverick Café in piazzetta Aramu.