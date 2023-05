Cagliari-Parma, è già caccia al biglietto per aggiudicarsi un posto all’Unipol Domus dove la squadra di Ranieri giocherà martedì alle 20,30 la gara di andata della semifinale playoff. Il tutto esaurito sarà pressoché scontato. Dopo la vittoria di ieri sera i tifosi rossoblù sperano nel bis per sognare il ritorno in seria A dopo un anno di purgatorio. Le reti segnate da Lapadula hanno fatto battere il cuore e stamattina, all’apertura dei botteghini, si registrano già lunghe code. Entro la giornata di oggi gli abbonati potranno acquistare il proprio tagliando usufruendo di una tariffa dedicata e conservando lo stesso posto avuto durante la stagione regolare. Nel giorno gara, salvo disponibilità posti, sarà aperto da due ore prima dell’inizio della gara il botteghino stadio lato Tribuna Nord.