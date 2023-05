Cagliari-Parma 3-2: esplode Luvumbo, Ranieri la ribalta e la finale è a un passo

Un super Cagliari festeggia nel migliore dei modi i suoi 103 anni e supera, in rimonta, il Parma, nella semifinale di andata dei playoff di serie B. Un super Luvumbo e un sempre ottimo Lapadula la ribaltano, da 0-2 per i gialloblù emiliani alla Unipol Domus finisce 3-2 per i ragazzi di mister Ranieri. E pensare che si è partiti malissimo: dopo il primo tempo il Parma era in vantaggio per due reti a zero, grazie alle reti al decimo minuto di Benedyczak e quattro minuti più tardi di Sohm. Una difesa sarda inguardabile, davanti ai tifosi rossoblù che però non hanno mai smesso di incitare tutti i giocatori in campo: nei primi quarantacinque minuti l’unico sussulto è stato un tiro su punizione di Mancosu che ha impensierito, nemmeno tanto, Buffon. Le squadre vanno a riposo e Ranieri cambia tutto.

Dentro Luvumbo e Deiola per Pavoletti e Rog, nel secondo tempo il terzo cambio vede uscire Mancosu ed entrare Viola. E la partita cambia faccia. Al minuto 23 Nandez tiene il pallone sino allo stremo e crossa per Luvumbo: palla colpita col piede destro e spedita in fondo alla rete. Al 39esimo è lo stesso Luvumbo a procurarsi un preziosissimo rigore, trasformato da Lapadula. E, al novantesimo, a pochi secondi dal conoscere i minuti esatti di recupero (alla fine saranno ben più dei 6 inizialmente stimati) Luvumbo concede il bis, con una sassata sotto l’incrocio. Il Cagliari con i suoi tifosi fanno festa e sognano la finale, sapendo di avere davanti un unico scoglio: la gara di ritorno, in programma sabato sera. Con il 3-2 dell’andata per i ragazzi di mister Claudio Ranieri è sufficiente anche un pareggio per volare alla finale playoff.