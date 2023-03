Cagliari, parcheggia l'auto in via Dante: "Presa dal carro attrezzi ma hanno spostato il cartello dei lavori"

Il cartello dei lavori in via Dante a Cagliari? “C’era, ma a molti metri di distanza da dove, lunedì sera, io e un’altra persona abbiamo parcheggiato l’auto. Oggi, qualcuno l’ha spostato senza avvisare e la mia Renault Twingo è stata portata via dal carro attrezzi”. A raccontare la disavventura che le è capitata è Simona Garau, impiegata quarantottenne che vive nel rione di San Benedetto e che è in possesso del pass residenti per lasciare la sua macchina ovunque voglia. “Due giorni fa sono tornata tardi dalla palestra e l’ho lasciata accanto a un’altra vettura. Il cantiere era a molti metri di distanza. Stasera sono passata per riprenderla e non c’era più, ma ciò che è clamoroso è che solo il cartello è stato spostato, dei lavori in quel piccolo tratto nemmeno l’ombra”. Nelle foto che la Garau ha spedito alla nostra redazione è possibile vedere la recinzione arancione ben distante dal tratto dove c’è il cartello del divieto di sosta e una differenza chiara tra l’area del cantiere e quella ancora libera.

“Inoltre, visto che dopo le venti il deposito di viale Monastir è chiuso, potrò riavere la mia Renault solo domattina. Pagherò la multa ma sono arrabbiatissima. Il Comune pensi a fare una cosa bene e non, invece, cento male. Da cittadina posso solo dire che sono disgustata”.