Cagliari, parcheggi degli uffici regionali aperti a cittadini e residenti di notte: in arrivo 1500 posti auto in centro

“Ho presentato una mozione per poter avere in uso serale, notturno e festivo i parcheggi di proprietà della Regione Sardegna. A Cagliari ogni giorno assistiamo ad un via vai di migliaia di macchine che si muovono per i motivi più disparati, soprattutto in zone nevralgiche, con il risultato di aver traffico congestionato e meno parcheggi.” Così Antonello Floris, capogruppo in consiglio comunale di Fdi, commentando l’atto presentato in questi giorni che chiede l’utilizzo per i cittadini dei parcheggi di proprietà della Regione. “Gli importanti e improcrastinabili lavori di riqualificazione, in funzione dell’interesse generale, hanno ridotto il numero di parcheggi, ecco il senso della nostra proposta: gli stalli di proprietà regionale sono circa 1500, utilizzati solo al mattino e completamente liberi nelle ore serali, notturne e festive.” “A titolo esemplicativo- prosegue Floris: 114 dell’Assessorato Regionale al Turismo, 110 dell’Assessorato agli Affari Generali, 115 dell’Assessorato alla Sanità, 110 dell’Assessorato all’Ambiente, 294 (di cui 70 riservati a motoveicoli) dell’Assessorato alla Programmazione, 35 dell’Assessorato all’Industria, 200 nell’autosilo di via Caprera, 23 in via Biasi, 516 nell’autorimessa del palazzo Ex Sem”.

“Chiediamo -conclude il capogruppo di Fdi – di aprire un tavolo di concertazione con la Regione per trovare una soluzione e avere un utilizzo ottimale dei parcheggi e renderli fruibili a cittadini residenti, pendolari e per chi si reca in città per vari motivi”.