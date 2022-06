Cagliari, parcheggi col contagocce al Poetto: stalli gratis all’Ippodromo e a Marina Piccola

Sarà un’altra estate con i parcheggi col contagocce, al Poetto di Cagliari. Stalli sicuri a Marina Piccola, sterrato incluso, poi direttamente all’ippodromo. Lì, come spiega l’assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu, “garantiremo 130 stalli gratuiti”. Fuori, però, vicino al curvone, i parcheggi all’aperto saranno gestiti dalla società ippica, e i prezzi previsti sono di “tre euro per mezza giornata”. Tariffe a parte, da affinare, l’unica altra salvezza per chi vorrà arrivare al mare con l’auto saranno gli stalli a spina di pesce nel Lungosaline. Ci sono quelli tra la zona giochi, i caddozzoni e Il Lido, ma trovare posto già dalla prima mattina è un’impresa e qualche decina in via Montecristo. Certo, si può utilizzare il pullman, ma anche nella nuova estate, soprattutto i fine settimana, trovare un buco per lasciare l’auto sarà un’impresa ardua. È sempre stato così, ancora di più dopo il restyling del Poetto, con tutta la fascia più vicina alla spiaggia diventata off limits alle automobili.