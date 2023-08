Cagliari, palazzi pericolanti in via Dettori: un danno da oltre 50 milioni di euro

Ammonta a circa 50 milioni di euro il danno prodotto dai crolli di via Dettori. Sono le indiscrezioni sulla relazione che il perito del tribunale Fausto Mistretta, sta portando a termine. Il documento, che riporterà anche il calcolo dei danni, sarà alla base dell’intervento di risanamento che sarà studiato e portato avanti dal Comune di Cagliari. Mentre nella strada della Marina, ferita nel gennaio scorso, le impalcature ancora sostengono i palazzi dal pericolo dei crolli e una pensilina invade la strada e protegge i (pochi per la disperazione dei negozi e dei locali della zona), passanti.

“Siamo in attesa della relazione tecnica del Ctu (consulente tecnico d’ufficio, ndr) che dovrebbe arrivare entro settembre”, spiega Gabriella Deidda, assessore ai Lavori pubblici, “aspettiamo le conclusioni per studiare l’intervento. Noi comunque tramite i nostri tecnici, ingegner Vincis e il geologo Pompei ci relazioniamo costantemente con il Ctu, per ora però non possiamo intraprendere nessuna azione”.

Disperati, intanto i commercianti della zona, e anche le persone che hanno perso la casa. La famiglie bisognose sono state sistemate dall’amministrazione comunale nell’hotel Quattro Mori di via Angioy.