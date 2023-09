Cagliari, paga 12mila euro per un'auto mai arrivata: "L'Audi che volevo l'ho vista solo in video"

Ha trovato un lavoro sicuro in Germania, operaio in un ospedale, e allora ha pensato che fosse arrivato il momento per acquistare un’automobile. Pietro Massa, 56enne di San Giovanni Suergiu, è un emigrato sardo rimasto, però, vittima di una colossale truffa. Ha fatto bonifici per 11mila euro, non ha mai avuto nessun volante tra le mani e chi ha intascato i suoi soldi, tra scuse e peripezie varie, gliene ha reso solo poco più della meta e soprattutto, ormai da un anno, non gli versa più nemmeno un euro dei cinquemila che deve ancora rendere. Tutto inizia nel 2021: “Avevo visto su Facebook delle auto in vendita, ero interessato ad un’Audi A3. Ho contattato, tramite altre persone che mi hanno assicurato che fosse serio, un uomo che mi ha detto essere l’amministratore delegato del marchio per la Sardegna. Ha fatto una ricerca e ha trovato un primo modello di auto, ma non quello che volevo io”. Pietro Massa glielo fa notare e, dopo qualche giorno, la bella notizia: “Mi ha richiamato dicendomi che aveva trovato l’Audi A3 che volevo. Gli ho spedito un primo acconto di mille euro e, poco dopo, mi ha chiesto il saldo di altri undicimila per ritirarla e portarla in Sardegna, inviandomi anche un video della concessionaria”. Da quel momento, però, dell’auto e del presunto amministratore delegato sardo dell’Audi si perdono le tracce.

“La macchina non arrivava, sono riuscito a ricontattarlo e si è giustificato dicendomi che aveva avuto un controllo fiscale di Equitalia. Sino a settembre dell’anno scorso mi ha restituito circa settemila dei dodicimila euro che mi deve”. L’Audi dei sogni dell’operaio è rimasta tale, un sogno, che anzi si è trasformato in un incubo. “Mi ha spedito tanti bonifici falsi, poi si è sempre inventato tante scuse. Sicuramente qualcosa gli sarà davvero successo ma gli ho dato tutto il tempo per ridarmi il denaro. Ho anche un documento, su suggerimento di un avvocato, firmato da lui, dove si impegna a restituirmi soldi con interessi in breve tempo. Ma è un anno che non mi manda niente, per colpa sua sono senza macchina. So che opera a Cagliari e provincia”.