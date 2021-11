Un'infiammazione all'articolazione fra il femore e l'anca costringe il giocatore a sottoporsi a un intervento a Villa Stuart

CAGLIARI. Piove sul bagnato in casa Cagliari. Si blocca per un certo periodo anche il polacco Sebastian Walukiewicz, sottoposto a un intervento chirurgico con tempi di recupero ancora da stabilire. Il difensore da tempo non riusciva a recuperare dall'infortunio tanto che in questo periodo ha dovuto saltare diverse partite.

Dell'intervento chirurgico fa sapere il Cagliari con uno scarno comunicato stampa in cui si legge: " Il calciatore Sebastian Walukiewicz è stato sottoposto nella giornata odierna ad un intervento chirurgico in artroscopia all’anca sinistra per un impingement femoro-acetabolare (una sindrome che sfocia in una infiammazione dell'articolazione in cui il femore ruota all'interno dell'acetabolo dell'anca, ndr) . L’operazione, eseguita dal professor Raul Zini presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Tempi di recupero da valutare".

Anche il giocatore, nel suo profilo Instagram ha divulgato la notizia, pubblicando una foto dopo essere stato sottoposto all'intervento chirurgico a Roma. A commento del post in cui il difensore del Cagliari compare con il pollice alzato Walukiewicz scrive in italiano e polacco: "tornerò più forte".