Cagliari, otto sedie in strada che intralciavano la circolazione: stangata alla kebabberia di via Sardegna

Locale chiuso per 4 giorni. E per i prossimi 18 mesi non potranno avere alcuna concessione di suolo pubblico e servire pizze e kebab all’esterno. Stangata per “Sardinia kebab e pizza”, locale di via Sardegna. Il blitz della polizia municipale è del 17 novembre scorso. Quel giorno alle 18:05 il locale occupava 2 mq del suolo pubblico, sulla sede stradale davanti all’attività, tramite otto sedie utilizzate dalla clientela per il consumo sul posto di pizze e kebab, “creando pericolo e intralcio alla circolazione pedonale”.

Ed è scattata la sanzione: chiusura del locale per 4 giorni consecutivi dal 2 al 5 gennaio 2024. Un provvedimento analogo nei confronti della stessa attività era stato emesso nel giugno scorso. E così, regolamento comunale alla mano gli uffici comunali, hanno deciso di non rilasciare alcuna concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione.