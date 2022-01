Cagliari, ottimo intervento al Ss. Trinità: giovane di 35 anni 8 ore sotto i ferri per un tumore

“Il Covid non ferma il Santissima Trinità”. Nell’ospedale cagliaritano si è svolto un complesso intervento di chirurgia oncologica e ricostruttiva, nel reparto di Otorino. L’equipe guidata da Carlo Loris Pelagatti, insieme al dottor Sergio Pirri, in collaborazione con il servizio di Anestesia e dei sanitari del reparto, hanno eseguito un complesso intervento di chirurgia oncologica e ricostruttiva su un giovane paziente di 35 anni affetto da neoplasia del cavo orale, intervento della durata di oltre 8 ore. Il direttore sanitario Sergio Marracini evidenzia che “nonostante il Santissima fosse in questi due anni dedicato all’emergenza Covid, la struttura complessa di Otorinolaringoiatria ha continuato a fare prevenzione e trattamento delle neoplasie del distretto testa-collo, che ha permesso di dare risposte ai pazienti affetti da tumore. Ci si augura che nonostante la recrudescenza pandemica si possa continuare a lavorare e a dare la continuità assistenziale a tutti i pazienti”.

Per Pelagatti, “questi due anni di attività la lotta ai tumori non si è mai interrotta grazie al lavoro di squadra di tutti i sanitari”.