Cagliari: ore decisive per la panchina di Mazzarri

Ore decisive per Walter Mazzarri al Cagliari: il club rossoblù, prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani, dovrà decidere se continuare con l'allenatore toscano oppure cercare altre soluzioni.

Riflessioni e ragionamenti in corso già da ieri sera, dopo la sconfitta interna con il Verona. Serve una scossa per ottenere la permanenza in A. La domanda chiave: quanto può essere utile un cambio in panchina a tre giornate dal termine? Il club, però, parte da un dato statistico: sette sconfitte nelle ultime otto gare. Almeno quatto evitabili. I ko che pesano di più sono quelli con Udinese, Spezia, Genoa e Verona. Sono gare in cui il Cagliari è sembrato spaesato, senza carattere, incapace di capire cosa fare nei momenti cruciali della gara. Qualsiasi mossa a questo punto sembra una scommessa: puntare su Mazzarri nonostante le sconfitte o cercare una svolta con un nome nuovo in grado di scuotere l'ambiente.

C'è ancora Leonardo Semplici sotto contratto: il legame con il club ed il fatto che il tecnico conosca i giocatori potrebbe essere un aspetto determinante. È anche vero che però l'esonero dopo tre giornate brucia ancora. Ci sarebbe la più classica delle soluzioni interne con il tecnico della Primavera Alessandro Agostini. Ma il mister degli under 20 è impegnato in una storica impresa: portare la sua squadra al miglior piazzamento possibile per i playoff scudetto di categoria.

Una soluzione è attesa in giornata o al massimo entro domani mattina. Certo è che se la squadra sarà ancora affidata a Mazzarri già dalla sfida con la Salernitana ci potrebbe essere una mezza rivoluzione nella formazione o addirittura nelle convocazioni. Mazzarri dovrà scegliere subito su chi puntare per le tre partite finali. A cominciare dallo spareggio di domenica in un Arechi che sarà inevitabilmente incandescente.

Fonte: Ansa Sardegna