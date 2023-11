Cagliari, operata due volte al Santissima Trinità ma lasciata senza cartelle: "Mi hanno detto che le hanno bruciate"

Una denuncia ai carabinieri della stazione del suo paese, Villacidro, per “rifiuto di atti d’ufficio” da parte dell’ospedale cagliaritano del Santissima Trinità. A protocollarla è stata Simona Melis, 45 anni, invalida totale e percettrice di un assegno di accompagnamento. La donna ha subìto due interventi per endometriosi: “Il primo il 25 giugno 2017, ho subìto una laparoscopia con asportazione di un nodulo”, ed è poi tornata sotto i ferri “il 14 febbraio 2019, sempre endometriosi con asportazione di un altro nodulo. Nel 2020 ho scoperto che la mia situazione era peggiorata, per cui il mio ginecologo mi ha consigliato di rivolgermi ad un centro specializzato in materia, il Sacro Cuore di Nogar, in provincia di Verona”. È da allora che inizia l’odissea: “Il 24 novembre 2021 chiedo all’ufficio cartelle cliniche del Santissima Trinità il rilascio di copia delle mie cartelle, relative ai due precedenti interventi. Ho proceduto alla richiesta scritta e pagato le imposte”. Ma tra le sua mani non è mai finito nessun documento: “Ho telefonato tante volte ma mi sono state fornite risposte sempre diverse”. Come, per esempio, che le cartelle “erano andate disperse in seguito ad un’alluvione” o, motivazione più recente, “che con l’evento del Covid-19 erano state bruciate”. Ad oggi la 45enne ha tra le mani unicamente “il documento che attesta le mie dimissioni dal Santissima Trinità, ma non sono a conoscenza della specificità degli interventi che ho subìto”.

Fuori denuncia, Simona Melis aggiunge che “ho dovuto subìre 7 interventi negli ultimi anni. Quei documenti mi servono percheè mi sono stati richiesti dai medici dell’ospedale veronese”. Bisognerà attendere, ora, le verifiche svolte dai carabinieri, per capire dove siano finite le cartelle della quarantacinquenne. La nostra redazione ha provato a contattare l’Asl, con tanto di email spedita all’Ufficio relazioni con il pubblico, per saperne di più e avere, eventualmente, anche la loro posizione sul caso. Nell’attesa, Simona Melis incrocia le dita e spera di avere, al più presto, tutte le sue cartelle cliniche.