Cagliari, opera d’arte a Su Siccu per salvare i ricci: “Sono a rischio estinzione”

“Mandala del Riccio” è un tributo alla specie di echinodermi più a rischio di estinzione.

L’Opera di Landart, realizzata su terreno con l’ausilio del fertilizzane Caco3, nella pineta de Su Siccu a Cagliari, proprio dove abitualmente l’amministrazione comunale autorizza il mercatino per la vendita e il consumo dei ricci, rientra fra le installazioni del progetto #ami_ca.

Il progetto di sensibilizzazione Ambientale, Mobilità, Inclusione a Cagliari in collaborazione con l’associazione culturale #CastiaArt “cui vanno i miei ringraziamenti in particolar modo nella persona di Josto Mura e Andrea Forges Davanzati per la progettazione e realizzazione, Alberto Masala per foto e video, Matteo per il supporto e soprattutto la solare Erica Zmitrovtich presidente Ami_Ca e sponsor tutti”, scrive l’autore Romeo Pinna, “l’opera, effimera, vivrà giusto il tempo che l’Ambiente stesso le concederà”.