Cagliari, ok della Regione: via libera alla messa in sicurezza dello svincolo di Is Pontis Paris

Rivoluzione a Is Pontis Paris. Sarà messo in sicurezza lo svincolo tra Cagliari e Quartu.

Gli interventi in tutto sono 4. Il primo ricade in viale Marconi e nello svincolo di Is Pontis Paris (9 milioni di euro grazie al “Mutuo Infrastrutture”) a Cagliari è in capo al Comune del capoluogo e attualmente è in corso la redazione del progetto definitivo esecutivo in unica fase. La gara per i lavori sarà bandita entro l’anno.

Il secondo è in viale Marconi a Quartucciu (1 milione) e il terzo sempre in viale Marconi ma a Quartu (1, 5 milioni). Questi due interventi sono stati accorpati e affidati alla Città metropolitana alla quale è stato assegnato il finanziamento complessivo di 2, 5 milioni di euro. E’ già stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere, ed è stata conclusa la procedura di affidamento dei lavori.

L’ultimo intervento riguarda la sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris e del connesso accesso alla a Selargius, compresi i primi interventi di superamento delle problematiche idrogeologiche dell’area. Se ne occuperà il Comune di Selargius che ha in cassa 4 milioni di euro. E’ in corso l’elaborazione del progetto definitivo, dal quale sono state stralciate le opere di manutenzione straordinaria sul Riu Nou, previste nel progetto originario, che saranno realizzate con un intervento più ampio, a cura della Città metropolitana di Cagliari.

Lo svincolo di Is Pontis Paris al sarà messo in sicurezza, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati agli accessi e alla percorrenza. Mentre in viale Marconi verrà regolarizzato il tracciato e sarà riorganizzato il flusso veicolare. Sì anche al rifacimento della pavimentazione stradale, alla realizzazione dei marciapiedi, e all’adeguamento dell’impianto di illuminazione e della rete di smaltimento acque meteoriche.

Prevista anche la manutenzione straordinaria sul Riu Nou, tramite il ripristino dei tratti ammalorati della copertura nel tratto tombato, la pulizia e rimozione dei sedimenti in corrispondenza dello sbocco a valle di viale Marconi. Infine ecco la sistemazione idraulica sul Riu Mortu, su un tratto di circa 800 metri a monte di viale Marconi, attraverso la rimozione della tombatura nel tratto finale lungo circa 200 metri, il ripristino delle sponde naturali in terra e la manutenzione straordinaria dell’alveo per una lunghezza di circa 600 metri.