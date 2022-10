Ok alla ripresa delle lezioni “in totale sicurezza” nel corpo aggiunto accanto all’aula magna crollata una settimana fa a Cagliari. Il lungo sopralluogo degli esperti nelle aule del corpo aggiunto di Scienze umanistiche, iniziato stamattina, ha portato ad un esito positivo. Gli studenti ritorneranno in presenza da domani, martedì 25 settembre. Ad annunciarlo è il presidente della Facoltà, Antonello Mura: “Gentili studenti e gentili docenti, come anticipato nella comunicazione della mattinata, seppure in tarda serata, sono lieto di comunicare che a seguito del sopralluogo dei tecnici della Dimii le lezioni potranno riprendere, già da domani mattina 25 ottobre, in totale sicurezza presso le aule del corpo aggiunto. Solamente l’aula Capitini, conclusa l’occupazione, rimarrà chiusa al mattino per le necessarie operazioni di igienizzazione, l’aula 6A rimarrà invece disposizione degli operatori. Solo le lezioni previste nell’aula 6A saranno sospese al mattino, docenti e studenti riceveranno indicazioni per le lezioni del pomeriggio”.

